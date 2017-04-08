İsrail’e Suriye teşekkürü

ABD Başkanı Donald Trump ’ın, Suriye operasyonuna verdiği 'güçlü destekten' dolayı İsrail'e teşekkür ettiği bildirildi. İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu’nun ofisinden yapılan yazılı açıklamada, “Netanyahu’yu telefonla arayan ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, ABD’nin Suriye operasyonuna verdiği güçlü destekten dolayı Başkan Trump adına İsrail'e teşekkür etti” ifadelerine yer verildi. Açıklamada, Netanyahu ile Pence arasındaki telefon görüşmesinde İsrail ve ABD arasındaki güçlü müttefiklik ilişkisine vurgu yapıldığına dikkat çekilerek, Netanyahu'nun, kimyasal silahların kullanılması ve yayılmasının önlenmesi gerektiğini yinelediği aktarıldı. Netanyahu, ABD’nin Suriye operasyonuna ilişkin bugün yaptığı yazılı açıklamada, "Başkan Trump kimyasal silahların kullanılmasını ve yayılmasını tolere etmeyeceği yönünde hem söz hem eylem olarak güçlü ve net bir mesaj gönderdi. İsrail, Başkan Trump'ın bu kararına tam destek vermekte" ifadelerini kullanmıştı.

Saldırıdan PYD de memnun