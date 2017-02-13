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İsviçre'de tuhaf referandum!

İsviçre'de seçmenler, ülkedeki 'vatandaş olabilme kurallarının' gevşetilmesini oylamak için Pazar günü referanduma gitti. Birçok ülkenin aksine İsviçre'de doğmuş olmak vatandaş olmayı sağlamıyor.

13 Şubat 2017 Pazartesi 00:03
İsviçre'de tuhaf referandum!

Ülkede yaşayan yabancıların ise vatandaşlık için 12 yıl beklemesi gerekiyor. Vatandaşlık için ayrıca maddi anlamda külfetli bir 'görüşmeler ve testler' süreci işliyor.

Referanduma götürülen tasarı, 3. jenerasyon göçmenlerin bu sıkı bürokrasinin bir kısmından muaf tutulmasını ön görüyor. Tasarının, ülkede doğan ve aileleri kalıcı olarak İsviçre'de yaşayanları direkt olarak etkileyeceği ifade edilyor.

Tasarının destekleyicileri, ülkede doğmuş ve tüm hayatlarını İsviçre'de yaşamış olan kişilere, 'uyum' sorgusu yapmanın yersiz olduğu görüşünde. Mufalif cephede olanlar ise, tasarının, vatandaş olmayan ama İsviçre'de ikamet eden yüzde 25'lik kesimin 'tamamının' vatandaşlığının önünü açacağı endişesini dile getiriyor.

HABER MERKEZİ

Son Güncelleme: 13.02.2017 01:16
Anahtar Kelimeler:
İsviçrede Vatandaş Olma Referandumu
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