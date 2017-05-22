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İsviçre nükleer enerjiden çıkıyor

İsviçre'de halkın yüzde 58,2'si ülkenin nükleer enerjiden çıkılmasına ve yenilenebilir enerjilerin daha güçlü bir biçimde desteklenmesine Evet dedi

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İsviçre nükleer enerjiden çıkıyor
İsviçre Radyo Televizyonu SRF'nin haberine göre oyların tamamı sayıldı. İsviçre'de kabul edilen yasa, yeni nükleer santrallerin inşa edilmesini yasaklıyor, otomobillerden salınan karbondioksit gazlar için daha düşük değerler öngörüyor ve yenilenebilir enerjiler için ayrılan teşvik yardımlarını yükseltiyor.

İsviçre'de mevcut 5 nükleer santral, denetim makamları tarafından güvenli olarak sınıflandırıldıkları sürece çalışır halde kalacak. Referandumda kabul edilen yasa, 2018 yılında yürürlüğe girecek. St. Gallen Üniversitesi Yenilenebilir Enerjiler Yönetimi Profesörü Rolf Wüstenhagen tüm nükleer santrallerin kapatılmasının 15 yıl sürebileceğini söyledi.

İsviçre'de 2029 yılına kadar tüm santrallerin kapatılması kasım ayında referanduma sunulmuş ancak bu öneri halk tarafından kabul görmemişti. İsviçre'de enerjinin yüzde 60'ı ağırlıklı olarak su ve rüzgar olmak üzere sürdürülebilir kaynaklardan elde ediliyor. DIŞ HABERLER

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İsviçre Nükleer Enerjiden çıkıyor
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