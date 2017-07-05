İtalya'da mafya operasyonu

İtalya'nın Kalabriya bölgesinde düzenlenen operasyona bin polis katıldı. İtalyan polisinden yapılan açıklamada, polislere operasyon sırasında helikopterler ve polis köpeklerinin de eşlik ettiği bildirildi. Operasyonun, Kalabriya'da etkili olan "Ndrangheta" mafyasına yönelik bugüne dek düzenlenen en büyük operasyon olduğu vurgulandı. Operasyonda toplam 116 kişi gözaltına alındı.



Polis aranan bütün mafya üyelerinin yakalanıp yakalanmadığı konusunda ise bir açıklama yapmadı. Polis operasyonda Kalabriya'nın doğusunda 20'den fazla mafya ailesinin hedef alındığını belirtti. Açıklamada, operasyonda "organizasyonun atan kalbininin hedef alındığı" ifadesine yer verildi. İtalya'da ulusal Anti Mafya Dairesi'nin iki hafta önce açıkladığı yıllık rapora göre Ndrangheta mafyası İtalyan toplumunun önemli bütün alanlarına sızmış durumda. Organizasyonun Almanya'da da varlık gösterdiği kaydedildi. DIŞ HABERLER