İtalya’da tarihi G7 Zirvesi

Dünya ekonomisinin yüzde 60'ını oluşturan sanayileşmiş ülkelerin liderlerini bir araya getiren G7 Zirvesi, yarın İtalya’nın Sicilya Adası'ndaki tatil beldesi Taormina’da başlayacak. İlki 1975'te Fransa’nın ev sahipliğinde yapılan zirvenin, bu yıl 43'üncüsü düzenleniyor.



İki gün sürecek zirvenin ana gündem maddesi, G7 ülkelerinden İngiltere’nin Manchester kentinde salı günü düzenlenen terör saldırısı nedeniyle güvenlik ve terörle mücadele olacak. Zirveye katılan liderler, teröre karşı güçlü bir mesaj vermeye çalışacak. İngiltere’nin Brexit kararı sonrası yapılan ilk G7 buluşması olan zirvede, Brexit sonrasında küresel ticarete ilişkin senaryoların nasıl etkileneceği, ekonomik ve çevresel sürdürülebilirlik, kalkınma, eşitsizlik uçurumunun nasıl azaltılabileceği de görüşülecek.



Kuzey Kore'nin son dönemde artan balistik füze denemeleri, Ortadoğu'da yaşanan gelişmeler, sığınmacı krizi, Rusya'nın Suriye ve Ukrayna'daki faaliyetleri de zirvede ele alınacak. İtalya’nın ev sahibi olması nedeniyle Akdeniz üzerinden devam eden düzensiz göç ve göçü önlemeye yönelik adımlar özel bir oturumda değerlendirilecek. Taormina’daki zirve sırasında Afrika için ayrı bir parantez açılacak. Düzensiz göç ve ekonomik gelişim gibi konuların masaya yatırılması için Etiyopya, Kenya, Nijer, Nijerya ve Tunus devlet başkanları da zirveye davet edildi.



Avrupa’da Rusya ile en iyi ilişkilere sahip ülke durumundaki İtalya’nın ev sahipliği yaptığı zirveye Rusya'yı da davet etme planı düşünce olarak kaldı. Zirveye ev sahipliği yapan Taormina'da kent merkezi, zirve süresince dışarıdan geleceklere kapatıldı. Sadece ikametgahı Taormina’da olanlar, kent merkezine girebilecek. AA