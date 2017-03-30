İtalya’dan çocuklara koruma

İtalya parlamentosu, yanlarında ebeveyn ya da refakatçi olmadan ülkeye ulaşan çocuk ve gençlere yönelik özel bir koruma yasasını kabul etti. Yasa, İtalya’ya ulaşan reşit olmayan yaştaki çocuk mültecilerin bundan böyle sınır dışı edilmemesini, ayrıca çocukların kimliklerini belirleyen sistemin daha hızlı çalışmasını ve sistemin tüm İtalya’da geçerli standartlara sahip olmasını öngörüyor. Yasa, insan hakları kuruluşları tarafından memnuniyetle karşılandı. İtalya’daki Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu Unicef’in Başkanı Giacomo Guerrera, “Bu, insana yakışmayan şartlardan kaçıp tüm umutları ile geleceklerine bağlanan ve İtalya’ya gelen reşit olmayan yaştaki mülteciler için atılmış önemli bir adımdır” diye konuştu. Unicef verilerine göre sadece geçen yıl itibarıyla 25 bin 850 çocuk ve genç anne babalarının refakati olmaksızın İtalya’ya geldiler. Bu rakam 2015 yılındaki sayılara göre iki kat artışı gösteriyor.

Kayıtlarda teknik hatalar çıktı

Öte yandan Almanya Federal Emniyet Teşkilatı’nın raporuna göre, Almanya’daki kayıp çocuk mültecilerin sayısında azalma meydana geldiği belirtildi. 8346 kayıp çocuk mülteciye yönelik kayıtlarda teknik hatalar oluştuğuna da dikkat çekti. Kayıp olarak kayıt altına alınan çocuklara yönelik sayıların düştüğü belirtildi. Gazete, 8 bin 346 çocuk ve gencin 2017 yılının başında hâlâ polis kayıtlarında kayıp olarak göründüğünü belirtirken, 1 Temmuz 2016 tarihi itibarıyla, altı ay öncesine kıyasla bu rakamın çok daha yüksek bir seviyede, 8 bin 991 olarak belirlenmiş olduğunu bildirdi. Kayıp mültecilerin çoğunluğunu 14 ile 17 yaşları arasındaki gençler oluşturuyor. Bunlar arasında sadece 922’sinin refakatçisi olmayan, 13 yaş grubuna kadar çocuklar olduğu da kaydediliyor. DIŞ HABERLER



