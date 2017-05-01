Japon ordusu yeni yetkileri ilk kez kullandı

Trump: Kim, babası öldüğünde genç bir adamdı, eminim ki elindeki gücü almaya çalışmışlardır. Japonya 2. Dünya Savaşı'ndan beri inşa edilen en büyük savaş gemisi 'İzumo'yu Japonya karasularına giren ABD'ya ait yakıt ikmal gemisine eşlik etmesi için görevlendirdi.



9 adet helikopter taşıma kapasiteli İzumo sabah saatlerinde Tokyo yakınlarındaki Yokosuka limanından ayrıldı. İzumo, Pasifik'teki ABD yakıt ikmal gemisi ile buluşarak gemiye eşlik etmeye başladı.



İzumo'nun eşlik ettiği ikmal gemisi, Kuzey Kore ile artan gerginlik nedeniyle ABD'nin bölgeye gönderdiği USS Carl Vinson uçak gemisi ve diğer savaş gemilerine yakıt sağlayacak. Yerel medyaya göre ABD gemisini koruması amacıyla İzumo'ya 'minumum düzeyde ateş gücünü kullanma' yetkisi verildi. Japonya Savunma Bakanlığı ise İzumo'nun 15 Mayıs'ta Singapur'da uluslararası bir donanma etkinliğine katılacağı açıklamasını yapmakla yetindi. DIŞ HABERLER