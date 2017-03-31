Japonya'da ırkçı söylem artıyor

Japonya'nın Jiji haber ajansına göre, Japonya'da yaşayan yabancıların sayısı 2016 sonunda yüzde 7 artış kaydederek 2,4 milyona ulaştı. Bunun rekor bir düzey olduğu ifade edildi. Bu artış nedeniyle Adalet Bakanlığı, 18 bin 500 yabancıya Japonya'da ırkçı muameleye maruz kalıp kalmadığını soran bir anket yolladı. Ankete 4 bin 252 kişi cevap verdi. Ankete katılanların yüzde 30'u "yabancı kökenleri" nedeniyle "aşağılayıcı sözlere" maruz kaldığını belirtti. Genellikle tanımadıkları kişiler tarafından ırkçı sözler duyduklarını belirten yabancılar, iş yerlerinde patronları ve iş arkadaşlarından da ırkçı yaklaşımlar gördüklerini kaydetti. Yabancıların dörtte biri iş bulurken sıkıntı çektiğini, yabancı oldukları için işe alınmadıklarını bildirdi. Yabancıların beşte biri de Japon mevkidaşlarından daha az maaş aldığını düşündüğünü ifade etti. Ülkedeki yabancıların yüzde 40'ı da konut edinirken ayrımcılık ile karşılaştıklarını belirtti. Son 5 yılda ev arayan 2 bin 44 yabancı uyruklu, ayrımcılıkla karşılaştığına, bazı ev ilanlarında ise açıkça "yabancıların kabul edilmeyeceğinin" yazıldığına dikkati çekti. Japonya Adalet Bakanı Katsutoshi Kaneda, anket sonuçlarının ardından yaptığı açıklamada, "Yabancılara karşı ırkçı söylem ve davranışlara kesinlikle müsamaha gösterilemez." ifadesini kullandı. AA