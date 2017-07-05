Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Japonya nüfusunda rekor azalma

Japonya'da nüfusun 2016'da son 50 yılın en düşük seviyesine gerilediği bildirildi. Japon haber ajansı Kyodo'nun İçişleri Bakanlığına dayandırdığı habere göre, ülkede nüfus artış oranı, ayrıntılı yıllık sayımların yapılmaya başlandığı 1968 yılından bu yana en düşük seviyeye geriledi

Bu haber kez okundu.

Japonya nüfusunda rekor azalma

Resmi rakamlara göre, ülkede yerleşik yabancı vatandaşlar dışında kalan nüfus 1 Ocak 2017 itibarıyla bir önceki yıla göre 308 bin 84 kişi azaldı. Doğum sayısı 1 milyonun altında kalırken, ölüm sayısı 1 milyon 300 bini aştı.

Emeklilik yaşındaki, 65 yaş üstü bireyler nüfusun yüzde 27,17'sini oluştururken, 14 yaş altındaki çocuk nüfusu yüzde 12,69'da kaldı. Yaklaşık 127 milyonluk Japonya nüfusu son 8 yıldır azalıyor. Doğum oranlarının 1970'lerden bu yana gerilediği ülkede, bu oranın nüfusun korunması için yüzde 2,07 olması gerektiği hesaplanıyor. AA

İlgili Galeriler
Görülmesi bile rahatlatıyor.. Görülmesi bile rahatlatıyor..
Mimar Sinan'ın Eserleri Mimar Sinan'ın Eserleri
kediler kediler
Modifiyeli Motorlar Modifiyeli Motorlar
Anahtar Kelimeler:
Japonya Nüfusunda Rekor Azalma
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner100