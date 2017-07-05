Japonya nüfusunda rekor azalma

Resmi rakamlara göre, ülkede yerleşik yabancı vatandaşlar dışında kalan nüfus 1 Ocak 2017 itibarıyla bir önceki yıla göre 308 bin 84 kişi azaldı. Doğum sayısı 1 milyonun altında kalırken, ölüm sayısı 1 milyon 300 bini aştı.



Emeklilik yaşındaki, 65 yaş üstü bireyler nüfusun yüzde 27,17'sini oluştururken, 14 yaş altındaki çocuk nüfusu yüzde 12,69'da kaldı. Yaklaşık 127 milyonluk Japonya nüfusu son 8 yıldır azalıyor. Doğum oranlarının 1970'lerden bu yana gerilediği ülkede, bu oranın nüfusun korunması için yüzde 2,07 olması gerektiği hesaplanıyor. AA