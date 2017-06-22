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Japonya'ya FETÖ uyarısı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi ziyaret kapsamında bulunduğu Japonya'nın başkenti Tokyo'da Fetullahçı Terör Örgütü'nün Japonya'da çok aktif olduğunu ve bu ülke için büyük bir tehdit oluşturduğunu söyledi.

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Japonya'ya FETÖ uyarısı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi ziyaret kapsamında geldiği Japonya'nın başkenti Tokyo'da bulunan Sasakawa Barış Vakfında "Ortadoğu'daki Son Gelişmeler ve Türkiye'nin Rolü" konulu bir konuşma gerçekleştirdi.

Türkiye'nin bulunduğu coğrafyada çok sayıda karmaşık ihtilaf ve savaşların yaşandığına dikkati çeken Çavuşoğlu, "çözümü dondurulmuş ihtilafların çözümü için yüksek çaba harcadıklarını" belirtti. Çavuşoğlu, "dünyanın Suriye'de yaşanan krizin insani boyutu ile ilgili sınıfta kaldığı" vurgusunu yaparak, "En iyi çözüm siyasi çözümdür ancak ateşkesin sağlanmadığı durumda bu seçeneği hayat geçirmek zorlaşıyor" görüşünü dile getirdi.

Terör örgütü DEAŞ'a 125 ülkeden insanın katıldığını hatırlatan Çavuşoğlu, barış dini olan İslam'ın insanları zulme davet etmek için kullanıldığını anlattı. "Sırf ideolojisi DEAŞ'tan farklı diye YPG/PYD gibi terör örgütlerine silah vermek, Suriye'nin geleceğini tehdide atmaktır" diyen Bakan Çavuşoğlu, yanlışı yanlışla düzeltmek ve terör örgütlerini iyi ve kötü olarak sınıflandırmanın doğru bir yaklaşım olmadığına değindi.

Terör herkesin düşmanı

Japonya temaslarına ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Çavuşoğlu, "Terör tüm ülkelerin ortak düşmanıdır" ifadesini kullanarak, Tokyo yönetimi ile bu konuda mutabık olduklarını kaydetti.

Çavuşoğlu, devletin içine sızan FETÖ'nün yaptığı darbe girişimini hatırlatarak, "Bağlılığı devlete değil FETÖ'ye olan, diplomatların yüzde 25'ini çıkarmak zorunda kaldık" dedi.

Bu örgütün tüm dünyaya tehdit olduğunu söyleyen Çavuşoğlu, FETÖ üyelerinin aynı zamanda bazı ülkelerin istihbarat servislerine çalıştığına dikkati çekti.

Çavuşoğlu, "FETÖ, Japonya'da da çok aktif ve burada büyük bir tehdit oluşturuyor" ifadesini kullanarak, meseleye ilişkin Japon yetkililerin bilgilendirildiğini aktardı.

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