Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Jirinovski Soros'u boğacakmış ama acımış!

Rusya Liberal Demokrat Partisi Başkanı Vladimir Jirinovski, 20 yıl önce ABD'li ünlü spekülatör George Soros'u asansörde boğmak istediğini itiraf etti

Bu haber kez okundu.

Jirinovski Soros'u boğacakmış ama acımış!
Rus TV Tsenter televizyonunda canlı yayınlanan bir programda konuşan Jirinovski şu ifadeleri kullandı: "Yaklaşık 20 yıl önceki bir olay. O dönem bizde sözde demokratik basın vardı. Onlar da Soros'tan iyi biri olarak bahsediyordu. Soros'un faaliyetleri ise çok fazla zarara neden oldu. Soros paralar dağıttı ve neticede savaşları körükledi. Turuncu devrimler onun eseri. Bunlar iç savaşa yol açtı. İşte Ortadoğu ve Ukrayna.

Ülkemiz dahil dünyanın birçok ülkesine hep zarar verdi." Jirinovski, açıklamalarına şöyle devam etti: "20 yıl önce Soros, Strasburg'da içinde bulunduğum asansöre bindi. Sadece ikimiz asansördeydik. Onu boğmak gibi bir istek doğdu bende. Bana korkulu gözleriyle baktı. Acıdım 20 yıl önce ona."
İlgili Galeriler
Görülmesi bile rahatlatıyor.. Görülmesi bile rahatlatıyor..
Mimar Sinan'ın Eserleri Mimar Sinan'ın Eserleri
kediler kediler
Modifiyeli Motorlar Modifiyeli Motorlar
Anahtar Kelimeler:
Jirinovski Sorosu Boğacakmış Ama Acımış!
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner100