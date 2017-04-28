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Kamuda burka yasak

Almanya parlamentosu, aşırıcı saldırıların önlenebilmesi için hazırlanan güvenlik önlemleri paketi kapsamında, kamu çalışanlarının yüzün tamamını örten burka giymesini yasaklayan kanun tasarısını onayladı

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Kamuda burka yasak
Yargı ve ordu mensupları ile seçim görevlilerini de kapsayan yasak, parlamentonun üst kanadının onayının ardından yürürlüğe girecek. Tasarının yasalaşması durumunda kamu çalışanları görevleri sırasında burka giyemeyecek. Ayrıca kimlik kontrolü esnasında bütün kadınlar yüzlerini açmak zorunda kalacak.

Hükümet, ‘yüzü dini veya ideolojik nedenle örtmenin kamu görevlilerinin tarafsızlığıyla çelişmesini' yasağa gerekçe gösterdi. Söz konusu yasak, bulaşıcı hastalıklardan korunmak için yüzlerinin bir kısmını kapatmak zorunda olan sağlık çalışanları ve güvenlik nedeniyle yüzlerini örten polis teşkilatı mensuplarını kapsamayacak.

Yeni güvenlik önlemleri paketiyle, Almanya'nın terör ve ağır suçlarla mücadele amacıyla uçuş yolcu bilgilerinin paylaşılmasına ilişkin Avrupa Birliği kurallarını yürürlüğe koyacak. Tasarının yasalaşmasıyla Almanya burkayı kısmen veya tamamen yasaklayan 5. Avrupa ülkesi olacak. Avrupa'daki sağcı partilerin uzun zamandır talep ettiği yasal düzenlemelerden biri olan burka yasağı, 2011'den bu yana Fransa'da yürürlükte. DIŞ HABERLER

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Kamuda Burka Yasak
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