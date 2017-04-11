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Kamyonlu fail suçunu itiraf etti

Stockholm'de geçen hafta meydana gelen kamyonlu saldırıyla ilgili gözaltına alınan kişi suçunu itiraf etti

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Kamyonlu fail suçunu itiraf etti
Özbek uyruklu Rakhmat Akilov'un geniş güvenlik önlemleri altında bugün çıkarıldığı mahkemede, saldırıda kullanılan çalıntı kamyonun şoförü olduğunu kabul ettiği bildirildi.  Akilov'un Avukatı Johan Eriksson da basına yaptığı açıklamada, müvekkilinin suçunu itiraf ettiğini doğruladı. Akilov'un 2014 yılında geldiği İsveç'e iltica başvurusunda bulunduğu ancak 2 yıl sonunda buna ret yanıtı aldığı ortaya çıkmıştı.  Akilov'un sınır dışı edilmemek için 4 aydır polisten kaçtığı bildirilmişti.  Stockholm'ün merkezinde trafiğe kapalı Drottning Caddesi'nde geçen cuma günü yerel saatle 15.00 civarında bir kamyon bir mağazaya dalmıştı. 4 kişinin hayatını kaybettiği olayda, 15 kişi yaralanmıştı. AA

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Kamyonlu Fail Suçunu Itiraf Etti
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