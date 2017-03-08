Kanada'da musluklardan pembe su aktı

Alberta eyaletine bağlı Onoway kasabası halkı, su arıtma çalışması sonucu musluklardan pembe su akması üzerine belediyeye şikâyette bulundu. Belediye Başkanı Dale Krasnow, yaptığı açıklamada, kamu sağlığının tehlike altında olmadığını belirterek, pembe suyun, su arıtma sürecinde kullanılan potasyum permanganatın yan etkisi olduğunu söyledi. Krasnow, "Bu, muhakkak ders alacağımız ve aynı ya da benzer şartlarla karşılaştığımızda daha iyi bir karşılık vermek için strateji geliştirmemiz gereken bir durumdur." dedi. Potasyum permanganatın, sudaki demir ve hidrojen sülfürü temizlemek için kullanıldığını aktaran yetkililer, bir vananın arızalanması sonucu kimyasalın su deposuna aktığını ifade etti. Su deposunun boşaltıldığını ancak kimyasallardan bazılarının dağıtım sisteminde kaldığını dile getiren yetkililer, "Musluklarınızdan pembe su geldiğini görürseniz, normal arıtma sürecinde sudaki demir ve manganezi gidermek için potasyum permanganat kullanılmıştır ve halk asla risk altında değildir." açıklamasında bulundu. AA