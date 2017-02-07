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Kanada, Peşmergeyi silahlandırıyor

Kanada Savunma Bakanlığı’ndan önceki gün yapılan açıklamada Irak hükümetinin, Peşmerge güçlerine verilecek silah anlaşmasını onayladığı duyuruldu

07 Şubat 2017 Salı 16:33
Kanada, Peşmergeyi silahlandırıyor

Söz konusu onay kapsamında  IŞİD’e karşı  Kürt Peşmerge güçlerine destek vermek için anti-tank misilleri, kişisel koruyucu ekipman, iletişim araçları, tıbbi malzeme ve kamera, nişangah, nişan dürübünü gibi  optik malzemeler verilecek.

Açıklamada, Irak hükümeti ve Irak’ta IŞİD’e karşı mücadele eden Kürt güçleri için  hafif silah  ve teçhizat yardımının satın alma sürecinin başlatıldığı ve malzemelerin de en yakın zamanda teslim edileceğini belirtildi.

Kanada Savunma Bakanlığı Sözcüsü Daniel Le Bouthillier, Aralık 2016'da  IŞİD'e karşı yürütülen mücadeleye destek kapsamında Kürdistan Bölgesi ve Irak'a 9 milyon 500 bin dolarlık silah ve mühimmat yardımında bulunacaklarını açıklamış, ocak ayında ise “Irak Hükümeti ile Kürdistan Bölgesi’nin silahları, doğru bir şekilde kullanılması için anlaşmalarını arzu ediyoruz” demişti.

DIŞ HABERLER

Son Güncelleme: 07.02.2017 17:18
Anahtar Kelimeler:
PeşmergeIrakBarzaniABDKanadaPeşmergeyi Silahlandırıyor
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