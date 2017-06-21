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Karadağ ile Sırbistan için yeni fasıllar

AB'ye katılım müzakereleri kapsamında, Karadağ için "Malların Serbest Dolaşımı" ile "Bölgesel Politika ve Yapısal Araçların Koordinasyonu", Sırbistan içinse "Gümrük Birliği" ile "Fikri Mülkiyet Hukuku" başlıklı fasıllar açıldı

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Karadağ ile Sırbistan için yeni fasıllar
Lüksemburg'da dün düzenlenen Hükümetler Arası Katılım Konferansı'nda AB, Karadağ için "Malların Serbest Dolaşımı" ile "Bölgesel Politika ve Yapısal Araçların Koordinasyonu", Sırbistan içinse "Gümrük Birliği" ile "Fikri Mülkiyet Hukuku" başlıklı fasılları açtı. Konuya ilişkin Karadağ Avrupa İşleri Bakanlığından yapılan açıklamada, açılan yeni iki fasıl ile Karadağ'ın AB'ye katılım müzakerelerinde yeni bir yola girdiği belirtilerek, "Dış İlişkiler" başlıklı faslın da geçici olarak kapatıldığı ifade edildi.

Açıklamada, 5 yıldır süren katılım müzakereleri kapsamında Karadağ'ın 28 fasıl açtığı, bunlardan 3'ünü geçici olarak kapattığı hatırlatıldı. "Gümrük Birliği" ve Fikri Mülkiyet Hukuku" başlıklı iki yeni fasıl açılan Sırbistan'ın Avrupa Entegrasyonu Bakanı Jadranka Joksimovic, bugüne kadar toplam 10 fasıl açtıklarını anımsatarak, "Yeni fasılların açılması, AB'nin kapılarının Sırbistan'a açık olduğunun göstergesidir." ifadesini kullandı. DIŞ HABERLER

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