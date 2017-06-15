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'Karadağ’ın NATO’ya alınması saçmalık'

‘Gölge CIA' olarak bilinen ABD merkezli düşünce kuruluşu Stratfor’un kurucusu George Friedman, NATO’nun Karadağ sayesinde genişlemesinin saçma bir girişim olduğunu ifade etti

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'Karadağ’ın NATO’ya alınması saçmalık'
Friedman, "NATO’nun Karadağ sayesinde genişlemesi saçma bir girişim. NATO şimdi geleceğiyle ilgili bir karar vermeli. Başta Avrupa ülkeleri olmak üzere NATO üyeleri de ittifakta kalmak isteyip istemediklerine karar vermeli. Karadağ’ın hangi amaçla ittifaka alındığını gerçekten anlamıyorum. Belki de sebebi plajlardır ya da benzer bir şey. Ama Sırbistan bunu dikkate almamalı ve bunda gizli bir anlam aramamalı.

Bazı şeyler olmaması gerektiği halinde oluveriyor” ifadelerini kullandı. Sırbistan’ın NATO ve Avrupa Birliği’ne üye olmaya çalışmaması gerektiğini söyleyen Friedman, "Çünkü Avrupa’nın güneyindeki işsizlik yüzde 20’yi geçti. İngilizler Avrupa Birliği’nden çıkıyor. Avrupa’nın en iyi kısmı, Euro Bölgesi’ne dahil olmayan doğusu. Sırbistan’ın tam da Doğu Avrupa’ya ait olduğunu düşünüyorum. DIŞ HABERLER 

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