Karadeniz'de kapışma!

Rusya'dan ABD'yi hedef alan peş peşe açıklamalar geldi. Rusya Savunma Bakanlığı, Karadeniz'de devriye gezen ABD savaş gemilerinin potansiyel tehdit olduğunu duyurdu. Açıklamada, savaş gemilerinin hangi tür füzeleri taşıdığının bilinmediği vurgulandı.

Son olarak ABD savaş gemisi USS Carter Hall, İstanbul Boğazı'ndan 17 Mart tarihinde geçmiş ve tatbikat için Romanya'ya gitmişti. Geminin fotoğraflarını hem ABD Donanması paylaşmış hem de Reuters haber ajansı dünyaya geçmişti.

Cenevre'de düzenlenen Silahsızlanma Konferansı'nda kürsüye çıkan Rusya Genelkurmay Başkanlığı'ndan Korgenaral Viktor Poznihir ise, ABD'nin kurduğu yeni füze savunma sisteminin silahlanma yarışını körüklediğini söyledi.

Washington yönetiminin Rusya ve Çin'i caydırarak kontrolü ele geçirmek istediğini savunan Rus korgeneral, "Füze savunma sistemleri, nükleer silah kullanma eşiğini aşağıya çekiyor. Zira ABD'de, füze savunma sistemi şemsiyesi altındaki stratejik saldırı silahlarının ani kullanımının cezasız kalacağı illüzyonu oluşuyor" dedi.

Soğuk Savaş'tan bu yana bir ilk!

Geçen yıl NATO ülkelerinin Rusya sınırına asker göndereceğini duyurmasıyla Avrupa'nın doğusunda peş peşe adımlar atıldı. Başta ABD olmak üzere İngiltere, Almanya ve diğer NATO üyeleri Rusya sınırında tatbikatlara girişti. 80'den fazla tank ve zırhlı araç ile yaklaşık 4 bin ABD askeri, Ocak ayının ortasından bu yana Avrupa'da.

Halihazırda diğer ülkelerin gönderdiği 1000'er asker de, Polonya, Baltık ülkeleri, Bulgaristan ve Romanya'ya konuşlandırılmış halde. Soğuk Savaş'tan bu yana ilk kez Rusya sınırına yığınak yapan ABD, son olarak Karadeniz kıyısındaki Mihail Kogalniceanu Hava Üssü'ne çok sayıda tank ve asker göndermişti.

ABD askerleri, Karadeniz kıyısında tatbikat yaptı. NATO'ya karşılık vereceklerini ilan eden Rusya lideri Vladimir Putin ise, Rusya ile kara sınırı olmayan ve Avrupa'nın ortasında yer alan Kaliningrad'a S-300 ve İskender füze sistemlerini yerleştirmişti. Rusya ayrıca Polonya sınırına da asker konuşlandırdı.