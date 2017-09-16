'Kararlar derhal hayata geçirilsin'

Konsey, Japonya ve ABD'nin talebiyle Kuzey Kore'nin son füze denemesini görüşmek için acil toplandı. Kapalı gerçekleşen oturumda BM Genel Sekreter Yardımcısı Miroslav Jenca, Konsey üyelerine brifing verdi.

Toplantıda kabul edilen basın bildirisinde Kuzey Kore'nin, BMGK'nın yeni yaptırım kararı almasından sadece üç gün sonra füze denemesi yapması 'provokatif eylem' olarak nitelendirilip kınandı. Nükleer faaliyetlerin bölge ve dünya güvenliğine tehdit oluşturduğu vurgulanan bildiride, Kuzey Kore'ye bu eylemlere son vermesi çağrısında bulunuldu. Bildiride tüm BM üyelerinden Kuzey Kore'ye yönelik alınan yaptırım kararlarının derhal kapsamlı bir şekilde hayata geçirilmesi istendi. Japonya'nın BM Daimi Temsilcisi Koro yaptığı açıklamada, bu denemelerin hem kendi ülkesi hem de tüm dünyanın güvenliğine ciddi tehdit oluşturduğunu dile getirdi. Bessho, mevcut yaptırımların tüm üyeler tarafından derhal uygulanmasını istediğini sözlerine ekledi.

Öte yandan, BM Genel Sekreterliği'nden yapılan açıklamada, Kuzey Kore'nin bu yıl içinde 19 kez balistik füze denediği, BMGK'nın da bu konu için 12 kez toplandığı belirtildi.



Kim, 'durmak yok yola devam' dedi

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, önceki gün gerçekleştirilen füze denemesi sırasında yaptığı açıklamada, ABD'nin 'askeri seçenekten bahsetmeye cüret edemeyeceği' bir güç dengesinin sağlanmasını hedeflediklerini açıkladı. "Kuzey Kore'nin asıl amacı, ABD ile gerçek güç dengesini sağlamak" diyen Kim, bu yolla ABD'li yetkililerin Kuzey Kore için askeri seçenekten bahsedemeyeceklerini söyledi. Kuzey Kore lideri Kim, ABD'nin 'başa çıkamayacağı' güçte bir nükleer yanıt kapasitesi için hazırlandıklarını belirterek, "Onlara, sonu gelmeyen yaptırım ve ambargolara rağmen nükleer gücümüzü tamamlama hedefine nasıl ulaştığımızı açık şekilde göstermek zorundayız" diye konuştu.

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