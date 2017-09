Karayipler'i vuran İrma ilerliyor

Florida'nın güneyi için tahliye kararı alınabileceği açıklandı. Afet bölgesindeki turistler tahliye ediliyor. İrma Kasırgası Karayipler'de ağır tahribat ve can kaybına neden oldu. Amerikan televizyonları ABD'ye bağlı Virgin Adaları'nda kasırga sonucu en az dört kişi hayatını kaybettiğini duyurdu. Saatte 290 km hıza ulaşan kasırga geçtiği yerlerde büyük hasara yol açtı. Adalardaki evlerin büyük bölümü yıkıldı, kentleri sel bastı ve ağaçlar kökünden söküldü.



Fransa Başbakanı Edouard Philippe, Saint-Martin'de dört kişinin kasırga nedeniyle hayatını kaybettiğini duyurdu. Saint-Martin adasının Hollanda'ya ait bölümünde de bir kişinin öldüğü açıklandı. Porto Riko'da ise kasırga sonucu iki kişi hayatını kaybetti. Kasırga, Büyük Britanya'ya ait Anguilla ve Barbuda'da iki can aldı. Afet bölgesine ulaşmanın zor olması nedeniyle can ve mal kaybının sağlıklı bilançosu çıkarılamıyor.



Barbuda, Saint-Martin ve Aguilla adalarındaki binaların yüzde 95'i yıkıldı, halkın yüzde 60'ı evsiz kaldı. Başbakan Gaston Browne Barbuda'nın 'yaşanamaz' durumda olduğunu açıkladı. DIŞ HABERLER