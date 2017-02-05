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‘Karikatür krizi’ çizeri öldü

Danimarka’daki Jyllands Posten gazetesinde 2005 yılında yayımlanan ve krize neden olan Hz. Muhammed’e hakaret içerikli karikatürlerin 12 çizerinden birisi hayatını kaybetti .

05 Şubat 2017 Pazar 19:31
‘Karikatür krizi’ çizeri öldü
Danimarka’daki Jyllands Posten gazetesinde 2005 yılında yayımlanan ve krize neden olan Hz. Muhammed’e hakaret içerikli karikatürlerin 12 çizerinden birisi Franz Füchsel hayatını kaybetti. Fyens Stiftstidende gazetesine açıklamada bulunan Füchsel’in kızı Hanne Füchsel, babasının kısa süre önce geçirdiği rahatsızlık sonucu 89 yaşında öldüğünü belirtti. Karikatür krizinden dolayı aldığı ölüm tehditleri nedeniyle polis koruması ile yaşayan Füchsel, birkaç yıl önce Fyens Stiftstidense gazetesine yaptığı açıklamada, Hz. Muhammed karikatürünü çizdiği için pişman olduğunu ifade etmişti. Franz Füchsel’in, Jyllands Posten gazetesinde yayımlanan Hz. Muhammed karikatürünü açık arttırmada 15 bin krona (8 bin TL) satarak, kazandığı parayı depremden etkilenen Pakistan’a bağışlaması da tepkilere neden olmuştu.

Karikatürler ülkeler arası krize neden olmuştu

Jyllands Posten gazetesinin 15 çizerden istediği “Hz. Muhammed’i nasıl biliyorsunuz?” sorusuna cevap olarak 12 çizerin hazırladığı karikatürler 30 Eylül 2015’te gazete tarafından yayımlanmıştı. Hz. Muhammed’e hakaret içerikli karikatürlerin yayımlanmasının ardından Danimarka’da yaşayan Müslümanların kurduğu bazı dernekler, gazeteden karikatürleri geri çekmesini istemiş ancak bu talep gazete tarafından reddedilmişti. Dönemin Başbakanı Anders Fogh Rasmussen de karikatürlerin yayımlanmasına tepki gösteren ve kendisiyle konuyu görüşmek isteyen Türkiye dahil 11 İslam ülkesinin büyükelçisinin görüşme taleplerini geri çevirmişti.
İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT), Danimarka hükümetinden Jyllands Posten gazetesine yönelik adım atmasını istemiş ama bu istek de hükümet tarafından kabul edilmemişti. Olayın krize dönüşmesi üzerine dünya genelinde Müslümanlar tarafından Danimarka’ya yönelik protesto gösteriler düzenlenmiş, Danimarka ürünleri de bazı İslam ülkeleri tarafından boykot edilmişti. AA
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