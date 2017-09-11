Kasırga Florida'yı yerle bir etti

Kasırganın gözü eyaletin batı yakasındaki kentlerin üzerinde dolaşsa da eyaletin doğusundaki kentler de yoğun yağış ve rüzgardan etkilendi.

ABD Ulusal Kasırga Merkezi, kasırganın kategorisinin 2'ye indirildiğini ve rüzgarın en fazla saatte 177 kilometre hızla ilerlediğini açıkladı. Kasırga nedeniyle Florida'da en az 3 kişinin hayatını kaybettiği belirtiliyor.

Eyaletteki 3.4 milyon eve elektrik verilemezken, Miami kentinin bir kısmı da sular altında kaldı. Bazı kentlerde ise hırsızlığı önlemek için gece sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Polis, dükkanları yağmalayan bazı kişilerin gözaltına alındığını açıkladı.

Spor malzeme ve elektronik eşya mağazalarını yağmalayan bazı kişilerin görüntüleri sosyal medyada paylaşıldı. ABD Başkanı Donald Trump, doğal afet ilanı bildirisini imzaladı ve federal acil yardım mekanizmasının harekete geçirilmesi için onay verdiğini duyurdu. Özellikle Karayipler'de büyük yıkıma neden olan kasırga nedeniyle en az 27 kişi hayatını kaybetmişti.

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