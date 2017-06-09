Katalonlar ‘1 Ekim’ dedi

Katalonya Özerk Yönetim Başkanı Carles Puigdemont, hükümet üyeleriyle basın karşısına çıkarak yaptığı açıklamada, referandumda "Katalonya'nın cumhuriyet yönetimi şeklinde bağımsız bir devlet olmasını istiyor musunuz" sorusunun yöneltileceğini duyurdu. Puigdemont, referandum sorusunun bölgede konuşulan Katalanca, Aranes ve İspanyolca olmak üzere 3 dilde yöneltileceğini belirtti.



Ocak 2016'da Katalonya Başkanı olarak göreve gelmesinden bu yana 'ya referandum ya referandum' sözü verdiklerini vurgulayan Puigdemont, anlaşmalı bir referanduma gitmek için yaptıkları tüm girişimlerin İspanyol hükümeti tarafından geri çevrildiğini söyledi.



Katalonya Başkan Yardımcısı Oriol Junqueras da İspanyol hükümetinin ekonomik anlamda Katalonya'yı 'bir felaketin eşiğinde' bıraktığını savundu: "Katalonya'da vatandaşların sandığa giderek oylarıyla karar vermesini sürekli engelleyen İspanyol devletinin politikalarıyla, sosyal güvenlik fonlarında büyük kayıp oluştu, kamu açıkları büyüdü, yatırımlar durdu, altyapı projeleri engellendi."