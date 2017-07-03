Katar'a 48 saat daha

Katar’a abluka uygulayan Körfez ülkeleri ise Doha yönetimine 48 saatlik ek süre verdi. Açıklama krizde arabulucu rolü üstlenen Kuveyt'ten geldi. Suudi Arabistan, BAE ve Bahreyn 48 saatlik ek sürenin bitiminde Katar'a ne yapacaklarına karar verecekler. Bunun kararı da Mısır'ın başkenti Kahire'de verilecek.

Söz konusu ülkelerin Dışişleri Bakanları Çarşamba günü Katar krizini görüşmek için Mısır'ın başkenti Kahire'de bir araya gelme kararı aldı.

Körfez ülkelerinin ek süre verdiği Katar'dan ise 'geri adım yok' mesajları gelmeye devam ediyor. Katar Savunma Bakanı Halid el Atiyye, 'ülkesinin gerekirse kendisini savunmaya hazır olduğunu' belirtti. "Askeri müdahale aşamasına gelmemeyi umuyoruz ancak biz her zaman hazırlıklıyız. Ülkemizi savunmaya hazırız" diyen Atiyye, "Katar tarih boyunca kolay yutulur bir ülke olmadığını göstermiştir" ifadesini kullandı.

Krizin mimarı olan ABD Başkanı Donald Trump ise Körfez liderleriyle tek tek telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Körfez ülkelerinin Katar'a sunduğu 13 maddelik yaptırım listesinde Katar'daki Türk üssünün kapatılması da yer alıyordu.

Türk üssünü kapatmayacaklarını açıklayan Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, üssün varlığının iki bağımsız ülke arasındaki savunma anlaşmasının bir parçası olduğunu söyledi.

HABER MERKEZİ