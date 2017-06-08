Katar'a darbe üstüne darbe

Kararın, terörizm ve aşırıcı şiddetle mücadele eden uluslararası koalisyonla olan desteğin bir ifadesi olarak alındığı belirtildi. 5 Haziran'da Suudi Arabistan, Bahreyn, Mısır ve Birleşik Arap Emirlikleri, özellikle Müslüman Kardeşler olmak üzere teröre destek verdiği gerekçesiyle Katar'la diplomatik ilişkilerini kestiğini açıklamıştı.



Ardından Libya, Yemen ve Maldivler de Katar'la diplomatik ilişkilerini kestiğini duyurmuştu. Mauritis ve Marutiania'nın da aynı kervana katılmasının ardından Ürdün de Katar'la ilişkilerinin düzeyini düşürmüştü. Ayrıca Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) ulusal posta kurumu olan Emirates Post Group, Katar'a yapılan tüm posta hizmetini durdurduğunu açıkladı.



BAE devlet haber ajansı WAM tarafından bugün yapılan açıklamada, "Emirates Post Group, BAE içindeki tüm posta merkezlerinden Katar'a posta hizmetlerini, bir sonraki açıklamaya kadar 6 Haziran itibariyle durdurmuştur" dendi. BAE, hafta başında Katar ile diplomatik ilişkisini kesmiş ve iki ülke arasındaki ulaşım yollarını kapatmıştı. DIŞ HABERLER

