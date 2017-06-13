Katar'a uygulanan İsrail'e uygulandı mı?







Katar'a uygulanan İsrail'e uygulanmadı



Tai, özellikle bu dönemde



Katar'a uygulanan abluka krizi derinleştiriyor." dedi. Heyetin abluka uygulanması gibi kararların karşısında olduğuna ve Irak'ta uzun yıllar bunun sıkıntısının yaşandığına işaret eden Tai, şunları söyledi: "Şartlar ne olursa olsun bir Müslümanın diğerine abluka uygulaması ne ramazan ayında ne de diğer aylarda caizdir. Bu tür kararlar, krizi derinleştiriyor, çözüme izin vermiyor." diye konuştu.



Tai, tüm tarafları diyalog masası etrafında bir araya gelmeye ve aralarındaki sorunlara çözüm bulmaya çağırarak, "Şu anda Katar'a uygulandığı gibi İsrail'e abluka uygulanmadı. Önümüzde İsrail-Arap çatışması var, bu konuda birlik olmalıyız" ifadesini kullandı. Bazı Arap ülkelerinin Katar aleyhinde aldıkları kararlara işaret ederek, bir Arap ülkesine ambargo uygulanmasının doğru olmadığını kaydeden Yahya et-Tai , yaptığı açıklamada, bölgede yaşanan krizden duyulan endişeyi dile getirdi.Tai, özellikle bu dönemde birlik ve beraberliğin önemli olduğu ve böyle bir krizin İslam ümmetinin yararına olmadığını kaydederek, "Suriye ve Irak'ın yaraları hala kanıyor. Libya, Mısır ve Yemen başta olmak üzere bölge ülkelerinde pek çok sıkıntı yaşanıyor. Bu dikenli sorunların çözümü için Körfez ile Arap ülkeleri arasındaki kriz yerine birlik ve beraberliğe ihtiyaç duyuluyor.Katar'a uygulanan abluka krizi derinleştiriyor." dedi. Heyetin abluka uygulanması gibi kararların karşısında olduğuna ve Irak'ta uzun yıllar bunun sıkıntısının yaşandığına işaret eden Tai, şunları söyledi:diye konuştu.Tai, tüm tarafları diyalog masası etrafında bir araya gelmeye ve aralarındaki sorunlara çözüm bulmaya çağırarak,ifadesini kullandı.

ABD krizleri çözmez kullanır

ABD'nin eski başkanı Henry Kissinger'in "ABD'nin görevi krizleri çözmek değil, onları çıkarlarına göre görevlendirmektir." şeklindeki sözünü hatırlatan Tai, "ABD bu krizden istifade edecek, Washington yönetimi bir Körfez çatışması için tüm tarafları silahlandırabilir. ABD, Rusya ve büyük devletler bu çatışmalardan istifade edecektir." dedi.