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Katar'a yeni yaptırımlar kapıda

Birleşik Arap Emirlikleri'nin Rusya'daki büyükelçisi Ömer Gobaş, Katar'a karşı bazı yeni ekonomik yaptırımların planlandığını söyledi

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Katar'a yeni yaptırımlar kapıda
Katar ile ticaret yapan ülkelerle ticari ilişkilerin azaltılmasının da bu yaptırımlardan biri olabileceği belirtiliyor. Gobaş, ticari ortakların Katar ve Körfez ülkeleri arasında seçim yapmasının isteneceğini anlattı. Gobaş'ın, Katar'ın Körfez İşbirliği Konseyi'nden atılmasının "mevcut tek yaptırım" olmadını söylediği bildirildi. Suudi Arablistan, Mısır, Bahreyn ve Birleşik Arap Emirlikleri "terör örgütlerine destek verdiği" gerekçesiyle 5 Haziran'da Katar'la diplomatik ilişkilerini kesme kararı almış, Katar ile deniz ve havayolu ulaşımını da kesmişti.

Bu ülkelere daha sonra Yemen, Maldivler ve Libya'nın doğusundaki hükümet de eklenmişti. Geçen hafta Katar'a ambargo uygulayan ülkelerden Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır ve Bahreyn'in ambargonun kalkması için bu ülkeye bir talep listesi ilettiği bildirilmişti. Buna göre 13 ayrı maddeden oluşan listede Katar merkezli yayın kuruluşu El Cezire'nin kapatılması, İran'la ilişkilerin sınırlandırılması, Katar'daki Türk askeri üssün kapatılması ve bazı terör suçlularını iade etmesi gibi talepler yer alıyordu. AA

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