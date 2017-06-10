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Katar'da Türkiye'ye sempati artıyor

Körfez ve Arap ülkelerinin 'teröre destek' gerekçesiyle ilişkiyi kestiği Katar'da, ülkede üs kurulması anlaşmasını onaylayan ve gıda tedariki talebine olumlu yanıt veren Türkiye'ye sempati artıyor

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Katar'da Türkiye'ye sempati artıyor
Katar Emiri de destek açıklaması yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Twitter'dan cevap verdi. Türkiye'den kargo uçaklarıyla gönderilen gıda ürünleri Katar'a ulaşarak raflardaki yerlerini aldı. Tavuk, yumurta, süt ve yoğurt gibi ürünlerin ulaştığını sosyal medya hesaplarından halka duyuran marketler, raflardaki Türk ürünlerinin altına da "Türkiye'den hava yoluyla gelen ürünler" diye yazdı.

Öte yandan Körfez krizi başlamadan önce Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın iftar daveti üzerine bu hafta sonu Türkiye’ye gelmeyi programına alan Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad El Sani, ziyareti iptal etti. El Sani’nin, krizden önce Cumhurbaşkanı Erdoğan’la telefon görüşmelerinde birlikte iftar yapmak için mutabık kaldıkları öğrenildi. Arabistan öncülüğünde, diğer Körfez ve Arap ülkelerinin Katar’ı abluka altına alması üzerine Emir El Sani, tüm yurtdışı programlarını iptal etti. DIŞ HABERLER

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Katarda Türkiyeye Sempati Artıyor
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