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Katar'dan ABD'ye Arakan'dan 300 kat fazla bağış

Katar'ın, Harvey kasırgasından etkilenen ABD'nin Teksas eyaletine 30 milyon dolar yardım göndereceğini açıklarken, Arakanlı Müslümanlar için yalnızca 100.000 dolar ayırdığı belirtildi.

11 Eylül 2017 Pazartesi 15:36
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Katar'dan ABD'ye Arakan'dan 300 kat fazla bağış

Harvey kasırgasının vurduğu Teksas'a en yüksek meblağda yardımda bulunan yabancı ülke Katar oldu. Katar'ın 30 milyon dolarlık yardım duyurusu, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Teksas'a 10 milyon dolarlık bağışta bulunacağını açıkladığı güne denk geldi. Katar'ın ABD Büyükelçisi Meşal bin Hamad el Tani, Katar Harvey Fonu adında yeni bir fon kurduklarını ve yardımın buradan yapılacağını açıkladı.

İki ülkeden gelen açıklamalar, Körfez krizinde arabulucu konumunda olan Kuveyt Emiri Şeyh Sabah el Ahmed el Sabah'ın, ABD Başkanı Donald Trump ve diğer Amerikalı yetkililerle görüşmek üzere Washington'da bulunduğu sırada yapıldı. Geçen hafta ABD'nin Teksas eyaletini etkisi altına alan Harvey kasırgasında yaklaşık 70 kişi hayatını kaybetmişti.

Öte yandan Katar'ın, Myanmar'daki şiddetten kaçarak Bangladeş'e sığınan ArakanMüslümanlar için ise yalnızca 100.000 dolarlık yardımda bulunduğu açıklandı. Katar merkezli yardım kuruluşları, Arakanlı Müslümanlara sağlık, barınak ve gıda alanlarında yardımda bulundu.

Haber Merkezi

Son Güncelleme: 11.09.2017 16:31
Anahtar Kelimeler:
KatarABDMyanmarArakanMüslümanlar
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