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Katar'dan Esad çarkı

Katar’ın El Cezire kanalı son altı yılın tersine ilk kez Beşar Esad’dan Suriye Cumhurbaşkanı şeklinde söz etti.

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Katar'dan Esad çarkı
El Cezire, Suriye lideri Beşar Esad’ın Dışişleri Bakanlığı’nda yaptığı konuşmasını canlı olarak yayımladı. Bu son yıllarda bu El Cezire'de görülmeyen bir uygulamaydı.

El-Cezire’nin en çok dikkat çeken tavrı ise Beşar Esad için altı yıldan sonra ilk kez yeniden doğru ünvanı kullanması ve Esad’ı Suriye Cumhurbaşkanı olarak ifade etmesiydi.

 El-Cezire, son altı yılda Beşar Esad’ı Suriye “rejiminin başı” ve teröristleri de “devrimci” olarak nitelendiriyordu. Katar yönetiminin resmi bir televizyonu gibi yayın yapan El Cezire'nin söylemindeki bu değişimin Katar yönetiminden bağımsız olduğu düşünülemez.

Bu durum Katar'ın Suriye politikasında değişimin başladığını gösteriyor. Uzmanlara göre yakında bu konuda Katar'dan başka adımlar da gelebilir.

HABER MERKEZİ

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