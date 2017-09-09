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Katar’la diyalog yok

ABD ve İsrail ikilisi ile büyük bir diyalog ve dayanışma içinde olan Suud, Katar’la diyaloga kapalı. Suudi Arabistan'ın, Katar'ın 'açık bir şekilde tutumunu ortaya koyuncaya kadar' diyalog seçeneğini devre dışı bıraktığı bildirildi

Mehmet
Mehmet
09 Eylül 2017 Cumartesi 20:46
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Katar’la diyalog yok

Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'nın, Dışişleri Bakanlığı'nda görevli ismi açıklanmayan bir yetkiliye dayandırdığı habere göre Riyad, 'aleni bir şekilde tutumunu ifade eden net bir açıklama' yapıncaya kadar Doha yönetimi ile diyalog ve iletişimi devre dışı bıraktı. Katar Emiri Temim bin Hamad el Sani'nin, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile yaptığı telefon görüşmesine işaret eden yetkili, görüşmeyle ilgili Katar resmi haber ajansı QNA'da yayımlanan haberde Doha yönetiminin 'gerçekleri saptırdığını' öne sürdü. Söz konusu görüşmenin, 13 maddelik talep listesiyle ilgili 4 ülkeyle diyalog talep eden Katar'ın talebi doğrultusunda gerçekleştiğini belirten yetkili, "Görünen o ki Katar yönetimi diyalog konusunda ciddi değil ve daha önce izlediği reddedilen politikayı sürdürüyor" ifadesini kullandı. DIŞ HABERLER
 

Anahtar Kelimeler:
KatarDiyalogABDİsrail
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