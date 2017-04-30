Katilin adı arşivden çıktı

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık Daire Başkanlığı'nda kurulan özel birimlerin yaptığı operasyonda gözaltına alınan örgütün Türkiye imamlığına vekalet eden FETÖ mensubunun evinde ele geçirilen 2 terabaytlık şifrelenmiş karttan örgütün 'polis arşivi' çıktı. 20 binden fazla word dosyasının bulunduğu kartın yüzde 7'lik kısmının incelemesi tamamlandı.



Buna göre, örgüt, 17 Aralık'tan sonra 'renklendirme' adıyla yürüttüğü sürece göre, kendini gizlemiş polisteki elemanları tarikatlara ve siyasi partilere sızacaktı. 'Muhterem Hocaefendiye' başlığı ile Fetullah Gülen'e gönderilen raporda, FETÖ'ye kayıtlı polislerin yüzde 64'ü ile 17-25 Aralık sonrası irtibatın kesildiği, 15 Temmuz'un ardından örgütle irtibatı kalan yüzde 36'lık dilimin yüzde 15'i ile de irtibat kurulamadığı vurgulandı.

Rusya Büyükelçisi’nin katili de kayıtlardan çıktı

Rusya Büyükelçisi Andrey Karlov'u öldüren polis memuru Mevlüt Mert Altıntaş'ın ismi de kayıtlarda çıktı. Altıntaş'ın ismi 'Bizden' polisler arasında yer alırken örgüt içinde ağabeyliğini yapan kişiler ve bağlı olduğu mahrem imamlar da tespit edildi.



Raporlardaki fişleme dosyalarında rütbeli 2 bin 500 polisin 'düşman' olarak nitelendirildiği görüldü. Bunlardan 55'i ise azılı düşman' olarak yansıtıldı ve F5 Kodu ile tanımlandı. Örgüt içinde tam itaatli polisler A-5 ve A-4 kodları ile tanımlanırken, zaafı bulunanlar B5 kodu ile adlandırıldı.



Kayıtlara göre, 17-25 Aralık'tan önce FETÖ'nün polislerden topladığı ve isim isim kayıt altına aldığı himmet miktarı aylık 13 milyon lira. Polis memurları 110 lira, rütbeli emniyetçiler 150 TL, Akademi mezunu polis şefleri 230 lira aylık himmet veriyordu. Himmet miktarı 17-25 Aralık'tan sonra 5.5 - 6 milyon liraya düştü. 15 Temmuz darbe girişiminin ardından himmet toplanamadı.



Arşivde Fetullah Gülen'in 2000 yılında 6 başkomisere hediye ettiği takım elbiseler ve o gün yaşananlar bile vardı. 17-25 Aralık ve 15 Temmuz darbe girişiminden sonra Kaçakçılık Daire Başkanlığı'nda 56, İstihbarat birimlerinde 40 polisin FETÖ ile bağlantılı olduğu ortaya çıktı. 17-25 Aralık'tan sonra göreve getirilen Personel Daire Başkanı Eyüp Kınacı döneminde Atama Şube Müdürlüğü'nde görevlendirilen tüm amir ve polislerin FETÖ bağlantılı olduğu tespit edildi. Tümü görevden alındı. Operasyonla açığa alınan 9 bin 103 polisten 22'si itirafçı oldu.