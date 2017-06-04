Katliamın arkasından kumar borcu çıktı

Polis, saldırganın IŞİD mensubu değil, kumar borcu olan bir Filipinli olduğunu belirtti. Polis, Resorts World Manila eğlence merkezinde yer alan kumarhaneye saldırı düzenleyenin 3 çocuk babası Jesse Carlos olduğunu duyurdu. 43 yaşındaki adamın büyük kumar borcuna sahip bir kumar bağımlısı olduğu ve ailesinin talebi üzerine Nisan ayından bu yana kumarhanelere girişinin yasaklandığı kaydedildi. Maskeli ve silahlı saldırgan, cuma günü kumarhaneye baskın düzenlemişti.



Kumarhaneyi ateşe veren saldırgan, 37 kişinin ölümüne neden olmuştu. Kumarhanede bulunanlar panik içerisinde kaçışırken, yaşanan izdihamda onlarca kişi yaralanmıştı. IŞİD olayı üstlenirken, Filipinli yetkililer baskının örgütle bir bağının bulunmadığını kaydetmişti. DIŞ HABERLER