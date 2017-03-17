Kendi halkına yok, İsrail'e var

ABD Dışişleri Bakanlığı Geçici Sözcüsü Mark Toner, bütçe kesintisinden, Barack Obama döneminde imzalanan ve ABD’nin İsrail’e 10 yılda 38 milyar dolarlık askeri yardım yapmasını öngören anlaşmaya riayet edeceklelerini söyledi.

Konuya ilişkin açıklamalarını bir soru üzerine yapan Toner, “İsrail’e yapacağımız yardım bütçenin dışında ve o garanti bir yardım. Elbetteki bu bizim güçlü dostumuz ve müttefikimiz olan İsrail’e karşı güçlü bağımızı göstermektedir” dedi.

Toner, bütçe kesintisinden etkilenmeyecek tek ülkenin İsrail olacağına dikkat çekerek, “İsrail bütçe kesintisinin dışında tutulacak tek ülke ve İsrail’e olan desteğimiz devam edecek.” Hazırlanan metne göre, Trump'ın ilk bütçe önerisinde, 12 bakanlığın yanı sıra çeşitli federal kurumların harcamalarının düşürülmesi hedefliyor. ABD'de yaşlılara yönelik sağlık harcamalarında da önemli ölçüde kesinti yapılacak.