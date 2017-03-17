Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Kendi halkına yok, İsrail'e var

ABD Başkanı Donald Trump'ın 2018 mali yılına yönelik bütçe teklifinde ABD diplomasisinde ve yabancı ülkelere yapılan yardımlarda yüzde 28’lik bir kesinti dikkat çekerken, İsrail’in bu kesintiden etkilenmeyecek tek ülke olduğu ortaya çıktı.

Bu haber kez okundu.

Kendi halkına yok, İsrail'e var

 ABD Dışişleri Bakanlığı Geçici Sözcüsü Mark Toner, bütçe kesintisinden, Barack Obama döneminde imzalanan ve ABD’nin İsrail’e 10 yılda 38 milyar dolarlık askeri yardım yapmasını öngören anlaşmaya riayet edeceklelerini söyledi.

Konuya ilişkin açıklamalarını bir soru üzerine yapan Toner, “İsrail’e yapacağımız yardım bütçenin dışında ve o garanti bir yardım. Elbetteki bu bizim güçlü dostumuz ve müttefikimiz olan İsrail’e karşı güçlü bağımızı göstermektedir” dedi.

Toner, bütçe kesintisinden etkilenmeyecek tek ülkenin İsrail olacağına dikkat çekerek, “İsrail bütçe kesintisinin dışında tutulacak tek ülke ve İsrail’e olan desteğimiz devam edecek.” Hazırlanan metne göre, Trump'ın ilk bütçe önerisinde, 12 bakanlığın yanı sıra çeşitli federal kurumların harcamalarının düşürülmesi hedefliyor. ABD'de yaşlılara yönelik sağlık harcamalarında da önemli ölçüde kesinti yapılacak.

Haber Merkezi

İlgili Galeriler
Görülmesi bile rahatlatıyor.. Görülmesi bile rahatlatıyor..
Mimar Sinan'ın Eserleri Mimar Sinan'ın Eserleri
kediler kediler
Modifiyeli Motorlar Modifiyeli Motorlar
Anahtar Kelimeler:
Israil YardımKesintiAbd BütçesiObamaTrumpABDİsraile VarKendi Halkına Yok
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner100