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Kentin tüm polisleri gözaltında

Meksika'nın Jalisco eyaletine bağlı Ocotlan kentindeki tüm polis memurları gözaltına alındı ve silahlarına el koyuldu

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Kentin tüm polisleri gözaltında
Informador sitesinin Jalisco başsavcılığından bir polise dayandırdığı haberine göre, memurların arasına suçluların karışmış olabileceği şüphesi üzerine böyle bir adımın atıldığı kaydedildi. Resmi makamlarca konu hakkında açıklama yapılmadı. Gözaltına alınan polis memurlarının soruşturma sonucunda mesleğe devam edip etmeyeceklerinin belli olacağı ifade edildi. DIŞ HABERLER

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Kentin Tüm Polisleri Gözaltında
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