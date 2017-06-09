Kerbela kana bulandı

Saldırı sonucu 20 kişi hayatını kaybetti, 24 kişi yaralandı. Öte yandan Bağdat'ın güneyinde de devriye görevi yapan polis ekibi hedef alındı.
Bombalı saldırıda 2 polisin öldüğü, 3'ünün yaralandığı bildirildi. Irak'ın güneyindeki Kerbela'da sabah saatlerinde meydana gelen intihar saldırısında da 4 kişinin yaralandığı kaydedilmişti. Saldırıların sorumluluğunu henüz üstlenen olmadı. DIŞ HABERLER
Bombalı saldırıda 2 polisin öldüğü, 3'ünün yaralandığı bildirildi. Irak'ın güneyindeki Kerbela'da sabah saatlerinde meydana gelen intihar saldırısında da 4 kişinin yaralandığı kaydedilmişti. Saldırıların sorumluluğunu henüz üstlenen olmadı. DIŞ HABERLER