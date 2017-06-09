Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Kerbela kana bulandı

Irak'ın Babil (Hille) kentinde düzenlenen bombalı saldırıda 20 kişinin öldüğü bildirildi. Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Babil'e bağlı Miseyyeb ilçesindeki Büyük Miseyyeb Çarşısı'nda intihar saldırısı düzenlendi

Bu haber kez okundu.

Kerbela kana bulandı
Saldırı sonucu 20 kişi hayatını kaybetti, 24 kişi yaralandı. Öte yandan Bağdat'ın güneyinde de devriye görevi yapan polis ekibi hedef alındı.

Bombalı saldırıda 2 polisin öldüğü, 3'ünün yaralandığı bildirildi. Irak'ın güneyindeki Kerbela'da sabah saatlerinde meydana gelen intihar saldırısında da 4 kişinin yaralandığı kaydedilmişti. Saldırıların sorumluluğunu henüz üstlenen olmadı. DIŞ HABERLER
İlgili Galeriler
Görülmesi bile rahatlatıyor.. Görülmesi bile rahatlatıyor..
Mimar Sinan'ın Eserleri Mimar Sinan'ın Eserleri
kediler kediler
Modifiyeli Motorlar Modifiyeli Motorlar
Anahtar Kelimeler:
Kerbela Kana Bulandı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner100