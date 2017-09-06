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Kerkük'te tehlikeli oyun

Irak Türkmen Cephesi Başkanı Salihi, Kerkük ve diğer Türkmen bölgelerine yönelik tehlikeli oyunların sergilendiğini, komşu ülkelerinse, Barzani üzerinde ciddi baskı uygulamadıklarını söyledi.

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Kerkük'te tehlikeli oyun

Irak Türkmen Cephesi (ITC) Başkanı Erşet Salihi, terör örgütü PKK'ya mensup 200 silahlı kişinin Kerkük'e getirildiğini söyledi.

Salihi, "PKK terör örgütüne bağlı 200 kişi silahlarıyla Vali'nin (Necmeddin Kerim) izniyle Kerkük Keyvan askeri üssüne getirildi. Bu bizi daha da kaygılandırıyor." dedi.

"Türkmenlerin Kerkük'te kendilerini korumaları için silahlanmasına izin vermeyen vali, PKK'yı neden getiriyorsun?" diye soran Salihi, "Bunlar DEAŞ'la mücadele bahanesiyle getirildiyse bu mücadele ve savaşı biz Türkmenler olarak veriyoruz." ifadelerini kullandı. 

Terör örgütü PKK militanlarının Kerkük'teki varlığından ABD'nin haberdar olduğunu dile getiren Salihi, merkezi yönetim ve ABD yönetiminden konuyla ilgili açıklama yapılmasını beklediklerini belirtti.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) 25 Eylül'de yapmayı planladığı bağımsızlık referandumunu reddettiklerini yineleyen Türkmen lider, "Referandumun sonucu bizim için bağlayıcı olmaz. Kürtlerin Kerkük dahil Peşmergenin bulunduğu bölgelerde referandum kararı ihtilal (işgal) anlamına gelir. Sanki DEAŞ kontrol ettiği bölgeleri bunlara bıraktı ve DEAŞ'tan sadece Kuzey Irak yönetimi yararlanacak." değerlendirmesinde bulundu.

AA

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