Kerkük’e petrol akışı durduruldu

Rudaw televizyonunda yer alan habere göre, açıklanmayan bir nedenden dolayı Kerkük petrolünün Türkiye’ye akışı durduruldu. Kerkük İl Meclisi Petrol ve Gaz Komisyonu Başkanı Ahmed Askeri, önceki geceden beri Kerkük petrolünün Türkiye’nin Ceyhan Tereminali'ne akışının durdurulduğunu ancak sorunun Türkiye tarafından kaynaklandığının söylendiğini ifade etti. Askeri, "Durdurulma sebebiyle ilişkin bize herhangi bir bilgi verilmedi. Muhtemelen terminalin dolmasından dolayı böyle bir karar alınmış olabilir" dedi. Kerkük petrolü, Kerkük-Yumurtalık boru hattı üzerinden Ceyhan'a, buradan da dünya piyasalarına ulaştırılıyor. Kerkük’teki 5 petrol rezervinden 2’si Irak Kürt Bölgesel Yönetimi, 3'ü ise Irak Petrol Bakanlığı’na bağlı Kuzey Petrol Şirketi’nin idaresinde bulunuyor. DIŞ HABERLER