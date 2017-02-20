'Kıbrıs'ın AB'ye üyeliği hataydı'

İstanbul Kongre Merkezinde düzenlenen Dünya Turizm Forumunda davetlilerin sorularını da yanıtlayan Straw, Kıbrıs'taki barış görüşmeleri hakkında yöneltilen soru üzerine, şunları kaydetti: "Kıbrıs'la ilgili görüşlerim KKTC'de beni daha sevilen biri haline getiriyor. Güney Kıbrıs için aynı şeyleri söyleyemeyeceğim. Kıbrıs'ın AB'ye olmasına izin vererek büyük bir hata yaptık. 2004'te yaşandı bu. Papadopulos yönetiminde Kıbrıslı Rumlar için böyle bir karar verdiler. Bu durum Rumların eline daha çok kart verdi. Statükoyu değiştirmekle ilgili istekleri de azaldı. Barış görüşmelerinde ılımlı liderlerin olması her zaman fayda sağlayacaktır. Barış görüşmelerinin yeniden başlamasını umut ediyorum. Uluslararası camianın Kıbrıs'ın ikiye ayrılması konusunu değerlendirmesi lazım. İnsanlar hemen 'Bunu yapamazsınız' diyorlar. Dünyanın birçok yerinde yapılmış olan bir şey. Uluslararası camia Kıbrıslı Rumlara net bir şey söylemeli. 'Görüşmelere başlamazsanız uluslararası camia bu bölünmeyi onaylayacak.' Belki böyle bir şey söylenirse görüşmeler daha hızlı başlayabilir."

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