Kıbrıs'ta 'lakırdı'nın sonu 'patırtı'

KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Rum lider Anastasiadis’e taktik manevraları bırakması çağrısında bulundu. Akıncı, “Taktik manevralarla stratejik hedef kaybedilebilir. Stratejik hedef barıştır, çözümdür” dedi.

Anastasiadis’in “Cenevre’ye gidelim toprağı, güvenlik ve garantileri tamamlayalım diğer konulara da bakarız” önerisinde bulunduğunu kaydeden Akıncı, “Rum liderliği, gel bize toprağı halledelim, benim elimi rahatlat; gel güvenlik garantileri de benim istediğim gibi halledelim, benim ellerimi rahatlat da ondan sonra dönüşümlü başkanlık da şu da bu da olacak demeye getiriyor. Böyle bir müzakere anlayışı olamaz” diye konuştu.

Rumlar toprak peşinde

Cumhurbaşkanı Akıncı, Rum kesiminde “Rum lider Anastasidis’in müzakerelerde çözüme götürecek güzel ve yapıcı öneriler sunduğu, Akıncı’nın ve Türk tarafının da bunları kabul etmediği” yönünde manipülasyon yapılmaya başlandığını tekrarladı.

Akıncı, şöyle konuştu: “Bize söylenen şu: Cenevre’ye gidelim ama öncelikle toprağı konuşalım, toprağı bitirelim, daha sonra güvenlik ve garantileri konuşalım onu da yarım bırakmayalım onu da bitirelim, ondan sonra da diğer konularda arta kalanlara bakarız; Rum liderin eli serbest olur. O konularda bize yardımcı olun bize önerilen bu” dedi. Cumhurbaşkanı Akıncı, 50 yıllık müzakere tarihinde Kıbrıs Türk tarafının yüzdelik kabul ederek masaya harita koyduğu bir ilk yaşandığını hatırlatarak, “BM’nin kasasında kilitli olan bir harita, bu haritada Türk tarafı ile Rum tarafı arasındaki fark yüzde 1. Bu harita artık en son aşamada rötuş için çıkabilir, bunu BM’de biliyor, kendileri de biliyor, ortak anlayış bu” ifadelerini kullandı.

Akıncı şunları söyledi: “Bizim dönüşümlü başkanlık gibi çok doğal ve daha önceden kabul edilmiş bir talebimizdi."

Cumhurbaşkanı Akıncı, artık manevralara yer olmadığını, herkes eteğindeki taşı dökeceğini, taktikleri, manevraları bir tarafa bırakacağını ve niyeti ve iradesi varsa bunu ortaya koyacağını vurguladı.

YENİ MESAJ/LEFKOŞA