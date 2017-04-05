Kıbrıs'ta masa haftaya toplanıyor

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Espen Barth Eide, Kıbrıs müzakerelerinin 11 Nisan'da yeniden başlayacağını açıkladı.

Eide, BM Basın Sözcülüğü aracılığıyla yaptığı açıklamada, iki tarafla yapılan danışmaların ve geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile BM Genel Sekreteri'nin Brüksel'de yaptığı görüşmenin ardından, liderlerin Kıbrıs müzakerelerinin yeniden başlamasını kararlaştırdığını açıkladı.

Açıklamaya göre, müzakereler 11 Nisan Salı günü saat 10.00'da ara bölgede BM'nin himayesinde yeniden başlayacak.

Akıncı: Müzakereye hazırız!

Brüksel’de BM Genel Sekreteri António Guterres ile yaptığı 1 saat 15 dakikalık görüşme sonrası basına açıklama yapan KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı da “Cenevre’den bu yana meydana gelen gelişmeleri BM genel Sekreteri’ne aktarma fırsatı bulduk. Çeşitli yön ve ayrıntılarıyla pozisyonlarımız hakkında aydınlattık" dedi.

Akıncı şunları söyledi: "Bir kez daha Kıbrıs’ta iki kesimli, iki toplumlu, siyasal eşitlik içinde yaşanacak, her iki tarafın kaygılarına yanıt veren, iki toplumun da eşitlik, özgürlük ve güvenlik içinde yaşamalarına olanak veren bir çözüme bağlılığımızı teyit etme şansı bulduk. Kıbrıs Türk tarafı olarak müzakerelere 2 Nisan Pazar akşamı yemekte her iki tarafça da uygun tarih olarak görülen 11 Nisan Salı başlamaya hazırız. Bu konudaki pozisyonumuz çok iyi biliniyor. Defalarca açıklanmıştır, tekrarlamaya gerek yoktur. Ortak anlayışımız odur ki, önümüzdeki günlerdeki gelişmeler bu yeni başlangıcı yapmayı mümkün kılacaktır. Söyleyeceklerim bununla sınırlı olacak. Umarım süreç tüm ilgili taraflar için hayırlı sonuçlar doğursun."