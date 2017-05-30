Kim ABD ile dalga geçiyor

Kuzey Kore resmi haber ajansı KCNA'nın aktardığına göre, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ordusunun yeni füze denemesine tanıklık etti. Böylece Kuzey Kore dün Japonya, Güney Kore ve ABD tarafından yapıldığı açıklanan balistik füze denemesini doğrulamış oldu.

Scud tipi füzenin 450 km yol kat ederek Japon Denizi'ne, Japonya'nın münhasır ekonomik bölgesine düştüğü belirtilmişti. KCNA'dan yapılan açıklamada Kim'in 'daha güçlü stratejik silahların geliştirilmesi' talimatını verdiğini kaydedilerek, Kim'in 'ABD'nin askeri provokasyonlarına misilleme olarak, ülkenin Yankee'lere daha büyük bir hediye paketi gönderme konusunda daha büyük adımlar atacağına inancını ifade ettiğini' duyurdu. Ajans ayrıca "Füze şafak vakti doğudan fırlatıldı ve planlanan hedefi başarılı şekilde vurdu" açıklamasında bulundu.

Son deneme Kuzey Kore'nin son 3 haftadaki 3. balistik füze denemesi olmuştu. Denemenin ardından Japonya, Pyongyang yönetimini protesto etmiş, ABD Başkanı Donald Trump ise "Kuzey Kore Çin'e büyük saygısızlık yaptı" açıklamasında bulunmuştu.

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