Kim ABD ile dalga geçiyor

Kuzey Kore resmi haber ajansı KCNA'nın aktardığına göre, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ordusunun yeni füze denemesine tanıklık etti. Böylece Kuzey Kore dün Japonya, Güney Kore ve ABD tarafından yapıldığı açıklanan balistik füze denemesini doğrulamış oldu.
Scud tipi füzenin
Son deneme Kuzey Kore'nin son 3 haftadaki 3. balistik füze denemesi olmuştu. Denemenin ardından Japonya, Pyongyang yönetimini protesto etmiş, ABD Başkanı Donald Trump ise "Kuzey Kore Çin'e büyük saygısızlık yaptı" açıklamasında bulunmuştu.DIŞ HABERLER