Kim, ABD'ye meydan okudu

Kuzey Kore devlet televizyonu KRT'de yayınlanan haberde, Devlet Başkanı Kim Jong-un'un, füze denemesini izlerken çekildiği iddia edilen görüntüler ile Kuzey Kore liderinin ülkenin nükleer silahlardan hiçbir zaman vazgeçmeyeceği ve Washington'a nükleer ve füze denemelerinden oluşan yeni hediye paketleri göndermeye devam edeceğine dair mesajlarına yer verildi.

Haberde, açık bir alanda, etrafında generaller ve bürokratlarla bilgisayar monitörlerinin önünde ayakta alkış tutarken görülen Kim'in görüntüleri yer aldı. Kim'in ayrıca kıtalararası balistik füzeyi 'bir oğlan çocuğu kadar yakışıklı' diye nitelediği ifade edildi.

Kuzey Kore liderinin bilim adamlarına “Yankilere irili ufaklı hediye paketleri göndermeye devam edin” dediği belirtildi. Kuzey Kore'ye göre 39 dakikalık uçuşunda füze 933 km yol kat etti ve 2.802 km yüksekliğe erişti.

ABD de resmi olarak yeni füzenin bir ICBM olduğunu doğrulamıştı. Bazı ABD'li uzmanlar bu verilerin Kuzey Kore'nin yeni füzesinin 8 bin km'lik menzile ve ABD anakarasını vurma potansiyeline sahip olduğuna işaret ettiğini söylemişti. Güney Kore Savunma Bakanı Han Min-koo da füzenin menzilinin 7 bin ile 8 bin km arasında olduğunu belirtmişti.

AA