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Kim'den seri üretim talimatı

Kuzey Kore, Pazar günü gerçekleştirdiği füze denemesini "kusursuz" olarak tanımladı. Kuzey Kore lideri Kim Jong Un, füzelerin seri üretiminin yapılması ve göreve hazır şekilde konuşlandırılması için talimat verdi

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Kim'den seri üretim talimatı
Kuzey Kore devlet televizyonu, başarıyla sonuçlandığını bildirdiği füze testini "kusursuz" olarak niteledi. Haberlerde, füzelere nükleer başlık eklenebileceği ve yeni orta menzilli füzelerin göreve hazır şekilde konuşlandırılacağı belirtildi. Kuzey Kore resmi yayın organları, Kim Jong-un'un Pukguksong-2 tipi füze denemesinin sonuçlarından memnun olduğunu duyurdu.

Kuzey Kore lideri Kim'in füzeyi başarılı stratejik bir silah olarak nitelendirdiği ve bu silah sisteminin göreve hazır hale getirilmesi emrini verdiği bildirildi. Kim, "Taktik ve teknik veriler, partinin taleplerini yerine getirdiği için bu füze tipinin seri üretimine başlanmalı” açıklamasını yaptı. Kuzey Kore, Pukguksong-2 tipi füzenin denemesini ilk olarak geçen Şubat yapmıştı. Birleşmiş Milletler (BM) kararları, Pyongyang yönetiminin nükleer başlık taşıyabilecek balistik füze denemeleri yapmasını yasaklıyor.

Güney Kore ordusu, Pazar günü denemesi yapılan füzenin Japon Denizi'ne düşmeden önce 500 kilometre kadar havada kaldığını duyurdu. ABD Pasifik Komandosu da Kuzey Kore'nin orta menzilli bir füze denemesi yaptığını doğruladı. Kuzey Kore, ABD'ye kadar nükleer başlık taşıyabilecek füzelerin geliştirilmesini de hızlandırmak istiyor. Bölgedeki durum Kuzey Kore'nin sayısız füze testi ve iki nükleer denemesinin ardından geçen yıldan bu yana yine gergin. ABD Başkanı Donald Trump, Kuzey Kore'ye karşı askeri seçeneği göz ardı etmediğini açıklamıştı. DIŞ HABERLER


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Kimden Seri üretim Talimatı
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