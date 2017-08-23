Kim'den yeni emirler

Güney Kore haber ajansı Yonhap'ın Kuzey Kore resmi haber ajansı KCNA'ya dayandırdığı habere göre, Kim ICBM'lerde kullanılmak üzere katı yakıt motoru ve savaş başlığı uçları imalatının arttırılması emrini Savunma Bilimler Akademisi'ndeki Kimyasal Madde Enstitüsü'ne yaptığı ziyerette verdi.



Enstitünün katı yakıt motoru ve savaş başlığı uçlarının yanısıra roket motorlarında kullanılan karbon materyallerin üretiminden sorumlu olduğu belirtildi. Haberde Kim'in bu ziyareti gerçekleştirdiği tarih belirtilmedi ancak Kuzey Kore resmi gazetesi Rodong Sinmun, 23 Ağustos tarihli baskısında Kim'in enstitiyü ziyaretinde çekilen fotoğrafları paylaştı.



Yonhap'a göre Kuzey Kore'den yayınlanan fotoğraflar Pyongyang'ın 'Pukguksong-3' adlı yeni bir balistik füze geliştirdiğini de ortaya koydu. Merkezi ABD'de bulunan Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Çalışmaları Merkezi uzmanlarından Michael Duitsman da fotoğraflardaki 'Pukguksong-3' adlı füzenin daha önce görülmediğine işaret etti. ?KCNA Kim'in ziyarette "Partimiz bu kadar mütevazı kahramanlar olduğu için gurur duyuyor" dediğini de aktardı. DIŞ HABERLER