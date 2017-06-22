Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Kim, Trump'a ‘psikopat’ dedi

Kuzey Kore yönetimi ABD Başkanı Trump'ı “psikopat“ olarak tanımladı

Bu haber kez okundu.

Kim, Trump'a ‘psikopat’ dedi
Pyongyang aynı zamanda Güney Kore yönetiminin ABD'nin izinden gitmesinin felaketle sonuçlanacağını belirtti. Komünist Parti'nin yayın organı ‘Rodong Sinmun' gazetesinin bir makalesinde, ABD Başkanı Donald Trump “psikopat” olarak nitelendirildi. Makalede,"Trump'ın dikkatleri ABD'deki sorunlarından başka bir yöne çevirmek için Kuzey Kore'ye saldırmayı planladığı ve psikopat Trump'ın izinden gitmesinin felaketle sonuçlanacağını Güney Kore'nin bilmesi gerektiği" belirtildi.

Kuzey Kore'nin balistik füze ve nükleer silah denemeleri nedeniyle patlak veren Pyongyang yönetimi ile Washington arasındaki gerginlik, Amerikalı öğrenci Otto Warmbier'in Kuzey Kore'den döndükten sonra ölmesiyle daha da artmıştı. Warmbier Kuzey Kore'de bir buçuk yıl hapis yattıktan sonra komaya girmiş ve ABD'ye dönüşünden kısa süre sonra hayatını kaybetmişti. Başkan Trump Amerikalı öğrencinin hayatını kaybetmesi üzerine de Pyongyang rejimini gaddarlıkla suçlayıp, bu gibi trajedilerin tekerrürünü önlemekte kararlı olduğunu açıklamıştı. DIŞ HABERLER


İlgili Galeriler
Görülmesi bile rahatlatıyor.. Görülmesi bile rahatlatıyor..
Mimar Sinan'ın Eserleri Mimar Sinan'ın Eserleri
kediler kediler
Modifiyeli Motorlar Modifiyeli Motorlar
Anahtar Kelimeler:
KimTrumpa ‘psikopat’ Dedi
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner100