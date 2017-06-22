Kim, Trump'a ‘psikopat’ dedi

Pyongyang aynı zamanda Güney Kore yönetiminin ABD'nin izinden gitmesinin felaketle sonuçlanacağını belirtti. Komünist Parti'nin yayın organı ‘Rodong Sinmun' gazetesinin bir makalesinde, ABD Başkanı Donald Trump “psikopat” olarak nitelendirildi. Makalede,"Trump'ın dikkatleri ABD'deki sorunlarından başka bir yöne çevirmek için Kuzey Kore'ye saldırmayı planladığı ve psikopat Trump'ın izinden gitmesinin felaketle sonuçlanacağını Güney Kore'nin bilmesi gerektiği" belirtildi.



Kuzey Kore'nin balistik füze ve nükleer silah denemeleri nedeniyle patlak veren Pyongyang yönetimi ile Washington arasındaki gerginlik, Amerikalı öğrenci Otto Warmbier'in Kuzey Kore'den döndükten sonra ölmesiyle daha da artmıştı. Warmbier Kuzey Kore'de bir buçuk yıl hapis yattıktan sonra komaya girmiş ve ABD'ye dönüşünden kısa süre sonra hayatını kaybetmişti. Başkan Trump Amerikalı öğrencinin hayatını kaybetmesi üzerine de Pyongyang rejimini gaddarlıkla suçlayıp, bu gibi trajedilerin tekerrürünü önlemekte kararlı olduğunu açıklamıştı. DIŞ HABERLER