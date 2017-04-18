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‘Kimyasal saldırıya kanıt yok’

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, kimyasal saldırı düzenlendiği belirtilen Suriye’nin İdlib kentinin Han Şeyhun bölgesinde hiç kimsenin zehirlenme şikâyetiyle başvurmadığını belirtti

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‘Kimyasal saldırıya kanıt yok’
Beyaz Miğferler’den temsilcilerin de bu konuda bir başvuru yapmadığını aktaran Konaşenkov, “Şimdiye dek Han Şeyhun’da kimyasal silahla vurulduğu öne sürülen bölge tespit edilmedi. Zira bu bölgeden sivillerin tahliye edilmesi gerekiyordu. Kasaba, hayata normal akışında devam ediyor. Sözde kurtarıcılar da dahil olmak üzere sivillerden hiç kimse spesifik ilaçlarla, panzehirle ve arındırıcı maddelerle yardım sunulması için başvuruda bulunmadı” dedi. Konaşenkov, Irak ve Libya’da olduğu gibi, ‘kimyasal saldırıyı planlayanların’ Han Şeyhun’da nitelik bir soruşturma yürütme niyetinde olmadığının aşikar olduğunu da vurgulayıp şöyle konuştu: “Han Şeyhun’daki kimyasal silah kullanılarak gerçekleştirildiği öne sürülen olayın üzerinden tam iki hafta geçti. Ancak kimyasal silah kullanımına ilişkin tek ‘kanıt’, Beyaz Miğferler’e ait iki video görüntüsü.” Öte yandan Konaşenkov, ABD, İngiltere ve Avrupa’da yayın yapan televizyon kanallarının tek bir ‘kahraman kurtarıcı’ dahi göstermediğinin altını çizdi. DIŞ HABERLER

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‘Kimyasal Saldırıya Kanıt Yok’
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