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Kırgızistan'da heyelan

Kırgızistan'ın güneyinde meydana gelen heyelanda 6 evin yıkıldığı, göçük altında kalan 24 kişi için arama kurtarma çalışması başlatıldığı bildirildi

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Kırgızistan'da heyelan

Kırgızistan Acil Durumlar Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkenin güneyinde Oş bölgesi Özgen ilçesi Ayu yerleşim biriminde yerel saatle 07.20 sularında toprak kayması meydana geldi. Heyelanda evleri yıkılan 6-7 aileye mensup 24 kişi göçük altında kaldı. Acilen bölgeye sevk edilen ekipler arama kurtarma çalışmalarına başladı. Çalışmalara 33 kişilik arama kurtarma ekibi ile Sivil Koruma Komisyonu üyeleri katılıyor. Yine Özgen ilçesinde yaklaşık bir ay önce yaşanan heyelanda 6 kişilik aile toprak altında kalarak hayatını kaybetmişti. DIŞ HABERLER

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