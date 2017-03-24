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KKTC'de 5 Nisan'da oy kullanılacak!

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) ikamet eden Türk vatandaşları, Türkiye'de 16 Nisan'da yapılacak anayasa değişikliği halk oylaması için başkent Lefkoşa'daki 20 Temmuz Fen Lisesi'nde kurulacak sandıklarda 5-9 Nisan'da oylarını verebilecek.

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KKTC'de 5 Nisan'da oy kullanılacak!

Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Derya Kanbay, yaptığı açıklamada vatandaşların 5 gün boyunca yerel saatle 09.00-21.00 saatleri arasında oylarını kullanabileceğini belirtti. Lefkoşa'da 5-9 Nisan tarihleri arasında 15 sandığın açık olacağını kaydeden Kanbay, "Vatandaşların oy kullanmaya gelirken öncelikle nüfus cüzdanlarını getirmelerini, bunun mümkün olmaması halinde fotoğraflarının ve TC kimlik numaralarının olduğu pasaport ya da

evlendirme cüzdanı gibi diğer resmi kimlik kartlarını kullanmaları mümkündür" diye konuştu. Kullanılan oyların ilgili mevzuattaki hükümlere uygun şekilde sandık başkanları tarafından mühürlenerek Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçiliğindeki kilitli özel bir odada saklanacağını anlatan Büyükelçi Kanbay, "Oy verme sürecinin sona ermesinin ardından tüm oylar açılmadan 10 Nisan'da toplu bir şekilde 4 kurye arkadaşımızla bir uçakta Türkiye’ye gönderilecek.Yurt dışında oy sayımı olmayacak" şeklinde konuştu.

AA

 

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KKTCde 5 Nisanda Oy Kullanılacak!
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