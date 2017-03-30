Klor gazlı saldırı iddiası

Hama'daki Latamneh Hastanesi doktorlarından Muhammed Ulvan yaptığı açıklamada, Esad güçlerine ait askeri helikopterlerin, Latamneh beldesi ve Ez-Zuvar köyüne klor gazlı varil bombasıyla saldırdığını söyledi. Muhaliflerin kontrolündeki belde ve köye düzenlenen saldırıda çevreye yayılan gazdan yaklaşık 100 sivilin etkilendiğini ifade eden Ulvan, ''Klor gazı saldırısına maruz kalanlarda kusma, baş dönmesi, görme bozukluğu, nefes darlığı gibi belirtiler var. Gazdan etkilenen bazı kişilerin ise durumu ciddi." dedi. Esad güçleri önceki gün başkent Şam'ın Kabun Mahallesi'ne ''klor gazlı'' saldırı düzenlemiş, 35 sivil gazdan etkilenmişti. DIŞ HABERLER